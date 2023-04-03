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Новицкий Федор Федорович

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Место рождения

Польша,г.Опатув

Дата рождения

02.08.1870

Дата смерти

06.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1870

Отец: Новицкий Федор Александрович

Мать: не указана

Польша,г.Опатув
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Новицкая Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна

Польша,Варшава
Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Новицкий Федор Федорович

Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна

Польша,Варшава
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Новицкая Елена Федоровна

Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна

Польша,Варшава
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новицкая Валентина Владимировна

Смерть
06.04.1944
Москва, город федерального значения Москва
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