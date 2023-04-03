Новицкий Федор Федорович
Место рожденияПольша,г.Опатув
Дата рождения02.08.1870
Дата смерти06.04.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1870
Отец: Новицкий Федор Александрович
Мать: не указана
Польша,г.Опатув
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Новицкая Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна
Польша,Варшава
Рождение ребёнка
05.12.1905
Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна
Польша,Варшава
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Новицкая Елена Федоровна
Мать ребёнка: Новицкая Валентина Владимировна
Польша,Варшава
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1944
Москва, город федерального значения Москва