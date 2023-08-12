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Печерских Анна Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Печерских Яков Михайлович

Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Печерских Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Печерских Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Печерских Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Печерских Никита Михайлович

Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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