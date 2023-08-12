Печерских Анна Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Печерских Яков Михайлович
Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Печерских Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Печерских Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Печерских Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Печерских Никита Михайлович
Отец ребёнка: Печерских Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно