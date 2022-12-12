Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиМежду 1765 и 1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Василий Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ульян Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1765 и 1771