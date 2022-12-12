Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Между 1765 и 1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Василий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Рахнево, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ульян Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Рахнево, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Рахнево, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1765 и 1771
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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