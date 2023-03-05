Мисаил (Исаил) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.16 ст.
Жена: Анна Вуколова
Рождение
1794
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
25.11.1818 ст.
Дочь: Настасья Мисаилова
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
06.04.1821
Дочь: Мария Мисаилова
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Мисаилова
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.
Сын: Василий Мисаилов
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
13.05.1825 ст.
Сын: Алексей Мисаилов
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
01.12.1827 ст.
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петр Мисаилов
Мать ребёнка: Анна Вуколова
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно