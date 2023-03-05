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Мисаил (Исаил) Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.16 ст.

Жена: Анна Вуколова

Рождение
1794

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
25.11.1818 ст.

Дочь: Настасья Мисаилова

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
06.04.1821

Дочь: Мария Мисаилова

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Мисаилова

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
01.01.1823 ст.

Сын: Василий Мисаилов

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
13.05.1825 ст.

Сын: Алексей Мисаилов

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
01.12.1827 ст.

Сын: Халявин Потап Мисаилов

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Петр Мисаилов

Мать ребёнка: Анна Вуколова

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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