Волкова (Гришунова) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1966
Сын: Волков Александр Олегович
Отец ребёнка: Волков Олег Сергеевич
Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975
Отец ребёнка: Волков Олег Сергеевич
Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно