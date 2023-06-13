Волкова (Гришунова) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гришунова) Зинаида Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1966

Сын: Волков Александр Олегович

Отец ребёнка: Волков Олег Сергеевич

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1975

Сын: Волков Андрей Олегович

Отец ребёнка: Волков Олег Сергеевич

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Олег Сергеевич