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Таргариен Дункан
Таргариен Дункан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
224
Дата смерти
258
Пол
Мужской
Отец
Таргариен Эйгон V
205 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
224
Отец:
Таргариен Эйгон V
Мать: не указана
Смерть
258
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