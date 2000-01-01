Таргариен Дункан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Дункан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

224

Дата смерти

258

Пол

Мужской

Отец

205 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
224

Отец: Таргариен Эйгон V

Мать: не указана

Смерть
258
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