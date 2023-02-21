де Лазари (Энгельгардт) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Лазари (Энгельгардт) Александра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1847

Дата смерти

11.06.1927

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1847

Отец: Энгельгардт Александр

Мать: Мария

Бракосочетание
30.?.1866

Муж: Де Лазари Николай Николаевич

V tserkvi Koz'my i Dem'yana v St.Peterburge na kirochnoi ul.
AL: В церкви Косьмы и Дамиана на Кирочной
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лида

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1869

Сын: Де Лазари Константин Николаевич

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Кременчуг
Рождение ребёнка
02.10.1870

Дочь: Баженова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Кременчуг
Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Варшава
Рождение ребёнка
21.01.1876

Дочь: Лухманова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Варшава
Рождение ребёнка
27.08.1877

Дочь: Щербова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Варшава
Рождение ребёнка
30.08.1880

Сын: Де Лазари Александр Николаевич

Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич

г. Варшава
Смерть
11.06.1927
Левашово, Ленинградская обл.
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище по Финляндской ж/д
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