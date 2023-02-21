де Лазари (Энгельгардт) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1847
Дата смерти11.06.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1847
Отец: Энгельгардт Александр
Мать: Мария
Бракосочетание
30.?.1866
V tserkvi Koz'my i Dem'yana v St.Peterburge na kirochnoi ul.
AL: В церкви Косьмы и Дамиана на Кирочной
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лида
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1869
Сын: Де Лазари Константин Николаевич
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Кременчуг
Рождение ребёнка
02.10.1870
Дочь: Баженова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Кременчуг
Рождение ребёнка
20.12.1872
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Варшава
Рождение ребёнка
21.01.1876
Дочь: Лухманова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Варшава
Рождение ребёнка
27.08.1877
Дочь: Щербова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Варшава
Рождение ребёнка
30.08.1880
Сын: Де Лазари Александр Николаевич
Отец ребёнка: Де Лазари Николай Николаевич
г. Варшава
Смерть
11.06.1927
Левашово, Ленинградская обл.
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище по Финляндской ж/д