Чередов Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Вяткин Осип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Чередова Анна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чередова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна
Смерть
Неизвестно