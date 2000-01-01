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Чередов Василий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Вяткин Осип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чередов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Чередов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Чередова Анна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Иван Васильев

Мать ребёнка: Чередова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна

Смерть
Неизвестно
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