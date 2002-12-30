Яушева мария ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1026
Дочь: Яушева екатерина ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1932
Дочь: Яушева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Яушев иван андреевич
Мелекесский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яушев иван андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
умер от саркомы в 16-17 лет