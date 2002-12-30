Яушева мария ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яушева мария ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1026

Дочь: Яушева екатерина ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1932

Дочь: Яушева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Яушев иван андреевич

Мелекесский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яушев иван андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яушев николай иванович

Отец ребёнка: не указан

умер от саркомы в 16-17 лет
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