Мусихин Степан (Стенка) Елфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Степан (Стенка) Елфимов

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Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1629 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Мусихин Елфимко Алексеев

Мать: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Мусихин Никифор (Микифорко) Степанов

Мать ребёнка: не указана

Займище вновь Баженка Ивонина над Могилевкою речкою, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Займище вновь Баженка Ивонина над Могилевкою речкою, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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