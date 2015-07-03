Руденко Александр Витальевич
Место рожденияРеспублика Крым г. Симферополь
Дата рождения21.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1915
Сын: Руденко Мирон Александрович
Мать ребёнка: Руденко Кристина Михайловна
Республика Крым г. Симферополь
Рождение
21.02.1985
Отец: Руденко Виталий Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Республика Крым г. Симферополь
Бракосочетание
?.05.2015