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Руденко Александр Витальевич

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Место рождения

Республика Крым г. Симферополь

Дата рождения

21.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1993 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1915

Сын: Руденко Мирон Александрович

Мать ребёнка: Руденко Кристина Михайловна

Республика Крым г. Симферополь
Рождение
21.02.1985

Отец: Руденко Виталий Геннадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Республика Крым г. Симферополь
Бракосочетание
?.05.2015

Жена: Руденко Кристина Михайловна

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