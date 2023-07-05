Кунина Кристина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1975
Рождение ребёнка
04.09.2002
Отец ребёнка: Кунин Александр
Рождение ребёнка
04.05.2006
Дочь: Кунина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кунин Александр
Рождение ребёнка
23.05.2008
Сын: Кунин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Кунин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунин Александр