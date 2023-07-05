Кунина Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1975

Отец: Кашкаров Александр Михайлович

Мать: Кашкарова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
04.09.2002

Сын: Кунин Иван Александрович

Отец ребёнка: Кунин Александр

Рождение ребёнка
04.05.2006

Дочь: Кунина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кунин Александр

Рождение ребёнка
23.05.2008

Сын: Кунин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Кунин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Александр