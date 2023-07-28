Скачков Филипп Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкачков Филипп Абрамович

Скачков Филипп Абрамович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Скачков Абрам Дементьевич

Мать: Скачкова Агафья

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Домна Филипповна

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Скачков Влас Филиппович

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Василиса Филипповна

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Скачков Евдоким Филиппович

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Скачков Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скачкова Анна Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно