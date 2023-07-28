Скачков Филипп Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Скачков Абрам Дементьевич
Мать: Скачкова Агафья
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Домна Филипповна
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Василиса Филипповна
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Скачков Евдоким Филиппович
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Скачков Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Скачкова Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скачкова Анна Федотовна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно