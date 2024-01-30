Корочков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Майя Ивановна
Мать ребёнка: Корочкова ?
Рождение ребёнка
27.06.1931
Сын: Корочков Евгений Иванович
Мать ребёнка: Корочкова ?
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корочков Евгений Иванович
Мать ребёнка: Корочкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томилова Рита
Мать ребёнка: Корочкова ?
Смерть
1953
Похороны
Неизвестно
Струпна, Зарайск, Московская область