Миронов Владимир Гаврилович
Место рождения
Дата рождения08.08.1928
Дата смерти1986
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928
Рождение ребёнка
?.03.1955
Сын: Миронов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
?.08.1957
Сын: Миронов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
?.12.1967
Сын: Миронов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Нина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1986