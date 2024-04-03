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Миронов Владимир Гаврилович

Место рождения

Большенизовцево, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.08.1928

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1928

Отец: Миронов Гавриил Максимович

Мать: Миронова Евдокия Васильевна

Большенизовцево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.03.1955

Сын: Миронов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна

Большенизовцево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.1957

Сын: Миронов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна

Большенизовцево, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.12.1967

Сын: Миронов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Миронова Нина Михайловна

Льгов, город Льгов, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Нина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
1986
Льгов, город Льгов, Курская область
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