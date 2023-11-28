Черников Василий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1963
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1963
Рождение ребёнка
04.03.1988
Сын: Черников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Черникова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
10.02.2005
Рождение ребёнка
10.02.2005
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черникова Светлана Владимировна