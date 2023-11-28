Черников Василий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Василий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1963

Отец: Черников Анатолий Иванович

Мать: Черникова Нина Александровна

Рождение ребёнка
04.03.1988

Сын: Черников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Черникова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
10.02.2005

Сын: Гуськов Денис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2005

Сын: Гуськов Денис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черникова Светлана Владимировна

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