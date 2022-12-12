Горький Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горький Андрей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Горький Константин Андреевич

Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна

Истопки, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горький Петр Андреевич

Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горький Александр Андреевич

Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна

Смерть
Неизвестно
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