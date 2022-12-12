Горький Андрей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1923
Сын: Горький Константин Андреевич
Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна
Истопки, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горький Александр Андреевич
Мать ребёнка: Горькая Эмма Ивановна
Смерть
Неизвестно