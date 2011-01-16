Трушин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.03.1937
Дата смерти16.01.2011
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937
Отец: Трушин Михаил Данилович
Рождение ребёнка
15.01.1967
Сын: Трушин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Трушина Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Трушина Анна Тихоновна
Смерть
16.01.2011