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Трушин Владимир Михайлович

Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.03.1937

Дата смерти

16.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937

Отец: Трушин Михаил Данилович

Мать: Трушина Василиса Егоровна

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1967

Сын: Трушин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Трушина Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Трушина Анна Тихоновна

Смерть
16.01.2011
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