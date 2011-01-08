Белов Валерий Юрьевич
Место рожденияМосковская область , деревня Бухолово
Дата рождения02.09.1965
Дата смерти08.01.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1965
Отец: Белов Юрий Викторович
Мать: не указана
Московская область , деревня Бухолово
Бракосочетание
21.04.1990
Жена: Белова Елена
Рождение ребёнка
29.06.1991
Мать ребёнка: не указана
Московская область, город Клин , Новощапово
Смерть
08.01.2011