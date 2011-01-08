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Белов Валерий Юрьевич

Место рождения

Московская область , деревня Бухолово

Дата рождения

02.09.1965

Дата смерти

08.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1965

Отец: Белов Юрий Викторович

Мать: не указана

Московская область , деревня Бухолово
Бракосочетание
21.04.1990

Жена: Белова Елена

Рождение ребёнка
29.06.1991

Сын: Белов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Московская область, город Клин , Новощапово
Смерть
08.01.2011
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