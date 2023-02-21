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Денисов Николай

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.05.1909

Дата смерти

17.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1909

Отец: Денисов ?

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
27.02.1932

Дочь: Петрюк Любовь

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Рождение ребёнка
21.12.1944

Дочь: Кандыба Людмила

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Сухиничи
Рождение ребёнка
27.05.1955

Сын: Денисов Александр

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов ?

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Анатолий

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Виктор

Мать ребёнка: Денисов Варвара

Смерть
17.11.1990
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