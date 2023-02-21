Денисов Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.05.1909
Дата смерти17.11.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1909
Отец: Денисов ?
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
27.02.1932
Дочь: Петрюк Любовь
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Рождение ребёнка
21.12.1944
Дочь: Кандыба Людмила
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Сухиничи
Рождение ребёнка
27.05.1955
Сын: Денисов Александр
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов ?
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Анатолий
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Виктор
Мать ребёнка: Денисов Варвара
Смерть
17.11.1990