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Солодовников Николай Михайлович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1962

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать: Солодовников Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1985

Сын: Солодовников Роман Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск
Смерть
2005
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