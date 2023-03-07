Солодовников Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1962
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
1985
Сын: Солодовников Роман Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Сорочинск
Смерть
2005