Глушков Василий Владимирович
мужской, родился Неизвестно
ОтецГлушков Владимир ВасильевичНеизвестно г.р.
МатьГлушкова (Лашакова) Валентина Николаевна20.02.1948 г.р.
Супруги
Глушкова (Пивненко) АлесяНеизвестно г.р.
Дети
Глушков Андрей ВасильевичНеизвестно г.р.
Глушков Владислав ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Глушкова (Пивненко) Алеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Владислав Васильевич
Мать ребёнка: Глушкова (Пивненко) Алеся
Бракосочетание
Неизвестно