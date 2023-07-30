Козлова Акилина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1854
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Никифорович
Отец ребёнка: Козлов Никифор Гавриилович
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно