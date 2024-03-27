Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна
Место рожденияд.Сухой Изяк
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Рахимов Шарафутдин
Мать: Рахимова ?
д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хусаинова Гульчира Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Рождение ребёнка
16.12.1921
Дочь: Рахимова Мунира Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Рождение ребёнка
20.01.1927
Дочь: Залилова Фарида Губайдулловна
Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно