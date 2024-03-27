Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимова (Рахимова) Бибигайша (Гайша) 2 Жена Шарафутдиновна

Место рождения

д.Сухой Изяк

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Рахимов Шарафутдин

Мать: Рахимова ?

д.Сухой Изяк
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хусаинова Гульчира Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1921

Дочь: Рахимова Мунира Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1927

Дочь: Залилова Фарида Губайдулловна

Отец ребёнка: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов (мухамедрахимов) Губайдулла Яруллович

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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