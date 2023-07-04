Смирнова (Горюнова) Надежда Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Горюнов Евстафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1908
Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович
Рождение ребёнка
С 1909 по 1921
Дочь: Николаева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович
Рождение ребёнка
С 1909 по 1921
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович
Рождение ребёнка
29.01.1922
Дочь: Тюрина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович
Пахтусиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно