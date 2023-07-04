Смирнова (Горюнова) Надежда Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Горюнова) Надежда Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Горюнов Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1908

Сын: Смирнов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович

Рождение ребёнка
С 1909 по 1921

Дочь: Николаева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович

Рождение ребёнка
С 1909 по 1921

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович

Рождение ребёнка
29.01.1922

Дочь: Тюрина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Константинович

Пахтусиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1973
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область