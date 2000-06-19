Красных Михаил (Мартемьян) Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.11.1922
Дата смерти19.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Красных Семён Авимович
Мать: Красных Агафья Павловна
Бракосочетание
08.04.1947
Рождение ребёнка
07.05.1947
Сын: Красных Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Красных Александра Фёдоровна
Работа или профессия
С 12.02.1948 по 01.11.1995
Южно-Сахалинский лесхоз Должность: лесообъездчик, старший техник
Рождение ребёнка
03.03.1949
Мать ребёнка: Красных Александра Фёдоровна
Смерть
19.06.2000