Красных Михаил (Мартемьян) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных Михаил (Мартемьян) Семёнович

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Место рождения

Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.11.1922

Дата смерти

19.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Красных Семён Авимович

Мать: Красных Агафья Павловна

Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
08.04.1947

Жена: Красных Александра Фёдоровна

Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.05.1947

Сын: Красных Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Красных Александра Фёдоровна

Самарга, Тернейский муниципальный район, Приморский край
Работа или профессия
С 12.02.1948 по 01.11.1995
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Южно-Сахалинский лесхоз Должность: лесообъездчик, старший техник
Рождение ребёнка
03.03.1949

Сын: Красных Олег Михайлович

Мать ребёнка: Красных Александра Фёдоровна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
19.06.2000
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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