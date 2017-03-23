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Кукушкина Елизавета Андреевна
Кукушкина Елизавета Андреевна
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
23.03.2017
Пол
Женский
Отец
Кукушкин Андрей Павлович
1974 г.р.
Мать
Волкова Светлана Николаевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2017
Отец:
Кукушкин Андрей Павлович
Мать:
Волкова Светлана Николаевна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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