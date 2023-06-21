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Ingel
Ingel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1791
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Hans
1752 г.р.
Мать
Liisu
1754 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1791
Отец:
Hans
Мать:
Liisu
Смерть
Неизвестно
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