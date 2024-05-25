Аблязова Сахибжамал Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Аблязова) Гильминур Магалимовна
Отец ребёнка: Аблязов Магалим Карамович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Аблязова) Галямнур Магалимовна
Отец ребёнка: Аблязов Магалим Карамович
Смерть
Неизвестно