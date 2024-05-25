Аблязова Сахибжамал Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязова Сахибжамал Харисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Магалим Карамович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Аблязова) Гильминур Магалимовна

Отец ребёнка: Аблязов Магалим Карамович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Аблязова) Галямнур Магалимовна

Отец ребёнка: Аблязов Магалим Карамович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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