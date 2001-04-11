Сошилина Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.01.1928
Дата смерти11.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928
Отец: Лаптев Михаил Федорович
Мать: Лаптева Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.09.1948
Сын: Сошилин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сошилин Александр
Рождение ребёнка
08.06.1958
Дочь: Голышева Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Сошилин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сошилин Александр
Смерть
11.04.2001