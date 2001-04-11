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Сошилина Зинаида Михайловна

Место рождения

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.01.1928

Дата смерти

11.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928

Отец: Лаптев Михаил Федорович

Мать: Лаптева Анна Петровна

Малое Ключево, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1948

Сын: Сошилин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сошилин Александр

Рождение ребёнка
08.06.1958

Дочь: Голышева Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Сошилин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошилин Александр

Смерть
11.04.2001
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