Mikhailik (Kostiukevich) Kostiukevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMikhailik (Kostiukevich) Kostiukevich

Mikhailik (Kostiukevich) Kostiukevich

avatar

Место рождения

Mostilovichi, Belarus

Дата рождения

1929

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Kostiukevich Filipp

Мать: Kostiukevich Kostiukevich

Mostilovichi, Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close