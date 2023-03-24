Mikhailik (Kostiukevich) Kostiukevich
Место рожденияMostilovichi, Belarus
Дата рождения1929
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Kostiukevich Filipp
Mostilovichi, Belarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2011