Щербаков Алексей Димитриевич
Место рожденияКыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1871
Отец: Щербаков Димитрий Савинович
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
17.01.1899
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Щербакова Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1903
Сын: Щербаков Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1905
Сын: Щербаков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Щербаков Иаков Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1909
Сын: Щербаков Сергий Алексеевич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1910
Дочь: Щербакова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Щербаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна
Смерть
Неизвестно