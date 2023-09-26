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Щербаков Алексей Димитриевич

Место рождения

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Щербаков Димитрий Савинович

Мать: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Щербакова Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1903

Сын: Щербаков Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Щербаков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Щербаков Иаков Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1909

Сын: Щербаков Сергий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1910

Дочь: Щербакова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Щербаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова-Сычева Анастасия Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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