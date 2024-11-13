Клепалова Прасковья (Параскева) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Клепалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Клепалов Иван Федорович (Феодорович)
Рождение ребёнка
17.04.1911
Сын: Клепалов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Клепалов Иван Федорович (Феодорович)
Малое Белое, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно