Клепалова Прасковья (Параскева) Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клепалова Прасковья (Параскева) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Клепалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Клепалов Иван Федорович (Феодорович)

Рождение ребёнка
17.04.1911

Сын: Клепалов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Клепалов Иван Федорович (Феодорович)

Малое Белое, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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