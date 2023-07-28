Бабарыкин Иван Елизарович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Мать: Бабарыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Бабарыкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бабарыкина Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Бабарыкина Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно