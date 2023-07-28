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Бабарыкин Иван Елизарович

Место рождения

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Мать: Бабарыкина Авдотья

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Бабарыкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бабарыкина Матрена Васильевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Бабарыкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Бабарыкина Матрена Васильевна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабарыкина Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно