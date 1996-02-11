Решетуха Анжелика Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетуха Анжелика Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1996

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1996

Отец: Решетуха Николай Иванович

Мать: Чернигов

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