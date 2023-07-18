Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1826 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1826

Сын: Иван

Мать ребёнка: Вера

Ромодан, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно