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Петр
Петр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Павел
Мать
Не указана
Дети
Иван
1826 г.р.
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1826
Сын:
Иван
Мать ребёнка:
Вера
Ромодан
, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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