Гульстан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульстан

Гульстан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ташлак Байгузин

Отец ребёнка: Байгузя Батыршин

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1812

Сын: Аксян Байгузин

Отец ребёнка: Байгузя Батыршин

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алей Байгузин

Отец ребёнка: Байгузя Батыршин

Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1819

Сын: Якуп Байгузин

Отец ребёнка: Байгузя Батыршин

Верхняя Терешка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close