Гульстан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ташлак Байгузин
Отец ребёнка: Байгузя Батыршин
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1812
Сын: Аксян Байгузин
Отец ребёнка: Байгузя Батыршин
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алей Байгузин
Отец ребёнка: Байгузя Батыршин
Верхняя Терешка
Рождение ребёнка
1819
Сын: Якуп Байгузин
Отец ребёнка: Байгузя Батыршин
Верхняя Терешка
Смерть
Неизвестно