Филёва Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилёва Вера Николаевна

Филёва Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1976

Пол

Женский

Отец

Около 1953 г.р.

Мать

Около 1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1976

Отец: Филёв Николай Яковлевич

Мать: Филёва Любовь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close