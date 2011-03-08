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Галушко Милана Анатольевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

08.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2011

Отец: Галушко Анатолий Константинович

Мать: Зорина Ирина Витальевна

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