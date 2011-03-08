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Галушко Милана Анатольевна
Галушко Милана Анатольевна
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
08.03.2011
Пол
Женский
Отец
Галушко Анатолий Константинович
1987 г.р.
Мать
Зорина (Тлустая) Ирина Витальевна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.2011
Отец:
Галушко Анатолий Константинович
Мать:
Зорина Ирина Витальевна
Шахтёрск
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