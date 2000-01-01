Терихов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терихов Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнева Дарья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

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