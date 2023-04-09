Юсубалиев Ергали Жусыбалы улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсубалиев Жусыбалы
Мать: Юсубалиева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсубалиев Нисан Ергалиевич
Мать ребёнка: Юсубалиева Кунзина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсубалиева Ахтогаш Ергалиевна
Мать ребёнка: Юсубалиева Кунзина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсубалиева Кунзина
Смерть
Неизвестно