Бузина Маргарита Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина Маргарита Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бузин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаврина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Бузин Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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