Бузина Маргарита Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бузин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаврина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Бузин Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно