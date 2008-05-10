Майоров Евгений
Место рожденияг.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Дата рождения11.05.1978
Дата смерти10.05.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
01.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2008
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Утонул