Майоров Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Евгений

Место рождения

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.

Дата рождения

11.05.1978

Дата смерти

10.05.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Рождение ребёнка
01.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2008
г.Володарск, Дзержинский р-н,Горьковская обл.
Причина смерти: Утонул
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