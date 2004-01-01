Григорьянц Сурен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: не указан
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Григорьянц Каролина Суреновна
Мать ребёнка: Григорьянц Пегги
Рождение ребёнка
2007
Сын: Григорьянц Левон Суренович
Мать ребёнка: Григорьянц Пегги
Рождение ребёнка
2014
Сын: Григорьянц Рафаэль Суренович
Мать ребёнка: Григорьянц Пегги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьянц Пегги