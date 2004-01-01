Григорьянц Сурен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьянц Сурен

Григорьянц Сурен

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: Григорьянц Мария Перчовна

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Григорьянц Каролина Суреновна

Мать ребёнка: Григорьянц Пегги

Рождение ребёнка
2007

Сын: Григорьянц Левон Суренович

Мать ребёнка: Григорьянц Пегги

Рождение ребёнка
2014

Сын: Григорьянц Рафаэль Суренович

Мать ребёнка: Григорьянц Пегги

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьянц Пегги

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close