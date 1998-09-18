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Вакуленко Владимир Андреевич
Вакуленко Владимир Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1998
Пол
Мужской
Отец
Вакуленко Андрей Владимирович
1969 г.р.
Мать
Вакуленко (Поломошнова) Елена Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1998
Отец:
Вакуленко Андрей Владимирович
Мать:
Вакуленко Елена Александровна
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