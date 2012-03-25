Ефремова (Филина) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1922
Дата смерти25.03.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1922
Отец: Филин Тимофей Андреевич
Мать: Филина Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Иевская Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ионова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Ефремов Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
04.09.1954
Дочь: Рыбакова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ефремов Сергей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2012
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старая Кашира", Ступинский р-н