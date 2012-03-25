Ефремова (Филина) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Филина) Нина Тимофеевна

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Место рождения

Измайлово, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.06.1922

Дата смерти

25.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1922

Отец: Филин Тимофей Андреевич

Мать: Филина Ксения Тихоновна

Измайлово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Иевская Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ионова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Ефремов Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
04.09.1954

Дочь: Рыбакова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ефремов Сергей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Сергей Кириллович

Смерть
25.03.2012
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старая Кашира", Ступинский р-н
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