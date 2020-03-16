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Идиятуллин Хамза Бурханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1929

Дата смерти

16.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929

Отец: Идиятуллин Бурханетдин

Мать: Бураншина Амина Камалетдиновна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Идиятуллин Мунир Хамзеевич

Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна

Рождение ребёнка
28.02.1956

Дочь: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна

Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна

Рождение ребёнка
11.06.1960

Сын: Идиятуллин Ильфир Хамзеевич

Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна

Рождение ребёнка
13.05.1967

Дочь: Идиятуллина Альфия Хамзеевна

Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлеканова Дилира Хусаиновна

Смерть
16.03.2020
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