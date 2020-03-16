Идиятуллин Хамза Бурханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1929
Дата смерти16.03.2020
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1929
Отец: Идиятуллин Бурханетдин
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Идиятуллин Мунир Хамзеевич
Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна
Рождение ребёнка
28.02.1956
Дочь: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна
Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна
Рождение ребёнка
11.06.1960
Сын: Идиятуллин Ильфир Хамзеевич
Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна
Рождение ребёнка
13.05.1967
Дочь: Идиятуллина Альфия Хамзеевна
Мать ребёнка: Давлеканова Дилира Хусаиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2020