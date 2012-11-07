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Лавровский Игорь Артурович
Лавровский Игорь Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2012
Пол
Мужской
Отец
Головатый Артур Евгеньевич
1975 г.р.
Мать
Лавровская Виктория Олеговна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2012
Отец:
Головатый Артур Евгеньевич
Мать:
Лавровская Виктория Олеговна
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