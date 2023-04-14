Федотий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Семенова Мария Федотьевна

Мать ребёнка: не указана

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федотьевна (Фёдоровна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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