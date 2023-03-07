Афанасьева (Попова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Попова) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.07.1936

Дочь: Полухина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Фёдорович

Кострово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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