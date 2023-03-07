Афанасьева (Попова) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1936
Дочь: Полухина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Фёдорович
Кострово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно